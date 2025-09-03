Bla Bla Blu, programa completo del 2 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 2 de septiembre, en Bla Bla Blu:



La actriz Adriana Romero habló sobre lo que hay detrás de una obra de teatro. Además, expresó su preocupación en las nuevas generaciones que no les gustaría tener tanto contacto físico o encuentros presenciales con otras personas para interactuar.

El astrónomo Germán Puerta realizó la segunda parte del especial '25 astrónomos de la historia'. Además, le preguntó a los oyentes: ¿sabía usted que la teoría del Big Bang la propuso inicialmente un sacerdote católico llamado Georges Lemaitre?