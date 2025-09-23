Bla Bla Blu, programa completo del 22 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este lunes, 22 de septiembre, en Bla Bla Blu:



El locutor, actor y narrador español Rafael Taibo habló sobre su show 'Crónicas de ultratumba' con Ayda Valencia y cómo interactúan con el público. Además, las personas podrán visitar el museo 'Ellos están aquí'.

El músico Santiago Ospina, vocalista y guitarrista de Astrónicos, contó detalles de cómo se crearon algunas canciones, sus historias e impacto en la pandemia. Asimismo, contó detalles de su faceta como empresario.