Bla Bla Blu, programa completo del 22 de septiembre de 2025

Actualizado: 23 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos este lunes, 22 de septiembre, en Bla Bla Blu:
- El locutor, actor y narrador español Rafael Taibo habló sobre su show 'Crónicas de ultratumba' con Ayda Valencia y cómo interactúan con el público. Además, las personas podrán visitar el museo 'Ellos están aquí'.
- El músico Santiago Ospina, vocalista y guitarrista de Astrónicos, contó detalles de cómo se crearon algunas canciones, sus historias e impacto en la pandemia. Asimismo, contó detalles de su faceta como empresario.