Bla Bla Blu, programa completo del 3 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 3 de septiembre, en Bla Bla Blu:



Ella Margarita Becerra habló sobre la obra '¿Quién prendió la plancha? y ¿Por qué la dejó caliente sobre la cama?'. Allí se tocarán temas como depresión y cómo volver a levantarse.

En la sección 'tutoriales radiales', la neurocoach, speaker y escritora Blanca Mery Sánchez explicó cómo desbloquear el "modo creativo". De hecho, dio varios consejos a los oyentes para ser innovadores y marcar la diferencia.