Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 3 de septiembre de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 3 de septiembre de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:34 a. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 3 de septiembre, en Bla Bla Blu:

  • Ella Margarita Becerra habló sobre la obra '¿Quién prendió la plancha? y ¿Por qué la dejó caliente sobre la cama?'. Allí se tocarán temas como depresión y cómo volver a levantarse.
  • En la sección 'tutoriales radiales', la neurocoach, speaker y escritora Blanca Mery Sánchez explicó cómo desbloquear el "modo creativo". De hecho, dio varios consejos a los oyentes para ser innovadores y marcar la diferencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos