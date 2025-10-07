En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ministro Montealegre
Colombianas en Israel
Aniversario ataque Hamás
Mauricio Lizcano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 6 de octubre de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 6 octubre de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este lunes, 6 de octubre, en Bla Bla Blu:

  • La periodista Marcela Sarmiento contó detalles sobre su libro 'El ruido de la ausencia, la calma del amor'. Asimismo, realizó una reflexión sobre los momentos difíciles que se deben afrontar en la vida.
  • En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el periodista José Fernando Patiño habló de su podcast 'Sin reserva', en el que se busca explorar el niño interior que "todos llevamos dentro".

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad