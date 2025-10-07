Bla Bla Blu, programa completo del 6 de octubre de 2025

Actualizado: 7 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos este lunes, 6 de octubre, en Bla Bla Blu:
- La periodista Marcela Sarmiento contó detalles sobre su libro 'El ruido de la ausencia, la calma del amor'. Asimismo, realizó una reflexión sobre los momentos difíciles que se deben afrontar en la vida.
- En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el periodista José Fernando Patiño habló de su podcast 'Sin reserva', en el que se busca explorar el niño interior que "todos llevamos dentro".