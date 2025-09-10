Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 9 de septiembre de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 9 de septiembre de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:08 a. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 9 de septiembre, en Bla Bla Blu:

  • El director, escritor, actor y presentador Juan Ricardo Gómez habló sobre la importancia del teatro y cómo apoyarse entre los artistas, antes de criticar. De hecho, Mauricio Quintero recordó una conmovedora anécdota cuando interactuaron por primera vez y cómo recibió ayuda.
  • El astrónomo Germán Puerta realizó la primera parte del especial arte y astronomía. También se le preguntó a los oyentes: ¿sabía que en la antigüedad se pensaba que los cometas eran señales de castigo?

