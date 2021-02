18 de febrero de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves en Blog Deportivo estuvo el exjugador de la Selección Colombia Carlos ‘El Pibe’ Valderrama , quien habló sobre la actualidad del combinado nacional.

“En el fútbol no hay intocables, si James está bien lo traen, si no, pues no lo llamen”, afirmó el ‘eterno 10’.

Además, el debate sobre de las recientes declaraciones hechas por Freddy Rincón a Pulso Sports de Perú sobre James Rodríguez.

“A James le falta sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack”, dijo.

Por último, los detalles de la caída de la transferencia de Andrés Felipe Román a Boca Juniors de Argentina.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo en el audio adjunto: