24 de junio de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves en Blog Deportivo estuvo Héctor Baldassi, exárbitro argentino, quien habló sobre el polémico arbitraje de Néstor Pitana en el partido Brasil - Colombia por la Copa América.

“Estoy seguro que está jugada va a hacer que la IFAB haga los cambios que necesita. Cuando la pelota toca el arbitro, dé bote a tierra y dejemos de decir si era ataque prometedor o no”, enfatizó.

A propósito del tema, Arnaldo Cézar Coelho, exárbitro internacional criticó a Pitana por su arbitraje.

“La jugada de ayer de Brasil fue irregular. La regla es clara, cuando el balón toca el árbitro y se da inicio a un nuevo ataque, tiene que paralizar el juego inmediatamente y Pitana no lo hizo”, señaló.

Por último, Javier Hernández Bonnet contó que el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, y el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, no estuvieron reunidos en un restaurante como lo había asegurado Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor.

"(Méndez) me dijo que eso es mentira. Fue contundente. Me dijo: yo estaba reunido con el senador Name, coincidimos en el mismo restaurante y seguro cuando me vio (Jaramillo), fue cuando Serpa fue a saludarme, pero eso no quiere decir que yo estuviera sentado con Serpa", detalló.

Escuche el programa completo de Blog Deportivo en el audio adjunto: