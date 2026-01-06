Trump habla del petróleo de Venezuela: Recap - programa completo del 6 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este martes, 6 de enero:
- El presidente Donald Trump dice que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.
- Ramón Enrique Guanipa, hijo del opositor Juan Pablo Guanipa, denunció las profundas desigualdades en el trato judicial que reciben los presos políticos frente a las garantías otorgadas a Nicolás Maduro.
- La representante a la Cámara Lina María Garrido habló de la denuncia penal que interpuso el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en su contra.
- Zulma Guzmán fue trasladada a la cárcel de mujeres más grande de Europa tras la circular roja de Interpol en medio del caso de talio en frambuesas que acabó con la vida de dos menores.
- Se conoce quién es el cabecilla de las disidencias detrás del asesinato de policías en Caquetá.
- Las lluvias afectaron la movilidad en Bogotá por encharcamientos, generando trancones.