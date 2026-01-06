Regresa Ana Sofía Henao a los cuadernos escolares gracias a Feid: "Mi infancia"

A principios de los 2000s, una joven Ana Sofía Henao se volvió parte de la vida de miles de colombianos durante su etapa escolar cuando fue la portada de cientos de cuadernos y que eran los favoritos de muchos de ellos, en donde, sin querer, terminó siendo parte del crecimiento de estas personas.

Este tipo de cuadernos con modelos dejaron de hacerse y con el paso del tiempo eso quedó solo en el recuerdo, hasta ahora. Pues este 2026 regresó la modelo al mundo de los útiles escolares como parte de un trabajo de la mano con Feid, el reconocido artista antioqueño.

Blu Radio // Ana Sofia Henao // Foto: Instagram

Ana Sofía Henao regresa al mundo de los cuadernos gracias a Feid

Luego del estreno de su documental ‘XTHE ENDX’ en donde se despidió de su faceta del Ferxxo, Salomón Villada cerró el 2025 con una colaboración con Primavera de su propia línea de cuadernos, pero ahí entró Ana Sofía Henao de volver a aparecer con útiles escolares, algo que, de inmediato, revivió recuerdos de miles de personas en el país.

“Las vueltas de la vida. Mi hermano tenía los cuadernos de @anasofiahenaoe. Ahora mi sobrino tendrá los del @feid”; “Mis cuadernos eran mucho mejores y todo fue por culpa de @anasofiahenaoe”; “Es un recuerdo de mi infancia verla de nuevo con un cuaderno, ojalá vuelvan sus portadas”, fueron algunos comentarios.



Fueron 13 años en donde los cuadernos de ella se vendieron, algo que, según ha dicho en algunas entrevistas, nunca se lo imaginó y la impulsó a cambiar su vida para siempre.