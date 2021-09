7 de septiembre de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes en Blog Deportivo escuche la rueda de prensa y el análisis de los jugadores de la Selección Colombia de cara al juego por Eliminatorias rumbo a Catar 2022 ante Chile.

"Se me ha presentado esa situación en el Napoli de ser titular. Cada momento que no tengo la posibilidad de jugar me entreno al máximo para poder aprovechar y llegar con buen rendimiento", expresó David Ospina.

Por su parte, Falcao García se refirió a los jugadores chilenos que “son muy competitivos y creo que ya hemos enfrentado a esta selección y sabemos de su capacidad grupal e individual que tienen".

Además, Paulo Flores, periodista de Red Gol de Chile, habló de la noticia del momento sobre Aranguiz y Vidal, jugadores que se quedaron realizando trabajo regenerativo por el desgaste que tuvieron ante Ecuador por las Eliminatorias.

Entretanto, Alberto Suárez, técnico de Envigado, participó en los micrófonos de Blog sobre el partido que disputó el día lunes ante Tolima.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: