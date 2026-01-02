En vivo
Judicial  / Murió hombre que asesinó a policía en Villavicencio en un procedimiento policial

Murió hombre que asesinó a policía en Villavicencio en un procedimiento policial

Esta persona había sido recluido en un centro clínico por la gravedad de las heridas en medio del cruce de disparos.

