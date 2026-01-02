Murió hombre que asesinó a policía en Villavicencio en un procedimiento policial

El inicio del 2026 se vio empañado por un triste hecho de violencia que cegó la vida del subintendente Jefferson Fernández, adscrito al cuadrante 13 de la Policía Metropolitana de Villavicencio, luego de llegar atender un requerimiento por una riña en el barrio San José.

El uniformado llega al lugar de los hechos y se encuentra con una riña entre varios ciudadanos, uno de ellos Carlos Arturo Henao, alias 'Polo', quien al ser solicitado por la autoridad para una registro, desenfunda un arma de fuego y le proporciona varios impactos en la humanidad del policía Fernández.

En ese momento se produce un cruce de disparos, donde alias 'Polo' resulta herido y tanto Fernández como su agresor son remitidos a un centro clínico de la ciudad.

En esa misma madrugada del 01 de enero se confirma la muerte del Subintendente, debido a la gravedad de las heridas, dejando a su esposa y sus dos pequeños hijos en un doloroso inicio de año.



Mientras transcurrían las horas, fue capturado alias 'Richard' hermano del presunto asesino, a quien se le encontró el arma con la que, al parecer, habrían acabado con la vida del policía que se encontraba de servicio.

Antes de finalizar el día se confirmó por parte de las autoridades el fallecimiento de alias 'Polo', quien no resistió ante la gravedad de las heridas.

Las autoridades continúan con el proceso de investigación y la legalización de la persona capturada por el porte de arma de fuego.