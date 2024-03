Alberto Zape, de arquero a cantante: 19 de marzo de 2024 - Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 19 de marzo, en Blog deportivo se conectó Arturo Reyes, técnico del Junior de Barranquilla, quien habló sobre el sorteo de la Copa Libertadores.

"Yo creo que ayer cuando dijeron los valores de los premios, todos abrieron los ojos, porque la Conmebol ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido y la verdad, la motivación crece de todos los clubes que van a participar en la Libertadores ", dijo Arturo Reyes.

También, estuvo en Blog Deportivo el exarquero de Atlético Nacional Alberto Zape, familiar de Pedro Zape, habló de su nuevo rol como cantante.

''Los que conocen mi familia, los Zape que no son deportistas son cantantes, cuando me tocó definirme en el futbol, a mis 17 años, mi padre en ese entonces me dijo o se dedica a cantar o al fútbol. Por eso me dediqué al fútbol, pero nunca es tarde y ahora me dediqué a la música'', expresó el exarquero de Nacional, Alberto Zape.

Por otro lado, se habló del problema que presenta Millonarios y otros equipos que se enfrentarán con el Embajador en la Copa Libertadores. Esto, a causa de presentaciones a cargo deKarol Gen el estadio.