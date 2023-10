Amaral y su salida del Atlético Nacional: 20 de octubre de 2023 – Blog Deportivo, programa completo

Este viernes, 20 de octubre, estuvo Rafael Carrascal, jugador del Club Cerro Porteño de la Primera División de Paraguay, y dio detalles sobre cómo logró destacar como uno de los 30 mejores jugadores mediocampistas distribuidores en el mundo,

"Me tomó por sorpresa, la verdad no pensé que fuera a salir en la lista", comentó.

Además, William Amaral, exfutbolista y entrenador brasileño, habló sobre su salida del Atlético Nacional.

"Ni siquiera pasa por la cabeza. Es verdad que me quedé sorprendido, no entiendo, pero respeto la decisión y entiendo lo difícil que es tomar decisiones en un club de esta dimensión. Mi vida no comenzó ni terminó en Atlético Nacional, la vida sigue su camino y es un proceso de la vida profesional", comentó.

Por ultimo, Jhon Arias habló sobre las Eliminatorias Suramericanas y su regresó a Fluminense con un objetivo claro: ser la figura del equipo.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: