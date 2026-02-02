Así quedan los equipos en la Liga BetPlay: 2 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 2 de febrero de 2026:



Luis Suárez anotó en el último minuto el gol que le otorgó la victoria 2 - 1 al Sporting sobre Nacional .

. En la cuarta fecha de la Liga BetPlay, Deportivo Pasto cayó ante Cali 3 - 0; sin embargo, el equipo se mantiene como líder de la competencia .

. Steven Rodríguez, delantero del Deportivo Cali , se pronunció sobre los 3 goles que le dieron la victoria al equipo frente a Deportivo Pasto.

, se pronunció sobre los 3 goles que le dieron la victoria al equipo frente a Deportivo Pasto. Millonarios estrena director técnico para enfrentarse al Deportivo Independiente Medellín. Se trata del argentino Fabián Torres.

para enfrentarse al Deportivo Independiente Medellín. El ecuatoriano Daniel Valencia llegó a Cali para unirse oficialmente al América . En una rueda de prensa dio detalles de lo que espera en su paso por el equipo.

. En una rueda de prensa dio detalles de lo que espera en su paso por el equipo. Millonarios se enfrentó ante el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio El Campín en un partido sin goles, quedando en la la decimoctava posición en la liga.

Escuche el programa completo aquí: