Avanzan los cuadrangulares de la liga: 27 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 27 de noviembre de 2025:
- En el avance de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, Junior y Nacional empataron 1 - 1, mientras que Bucaramanga cayó ante Fortaleza 2 - 1.
- El último partido de la tercera fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay cerrará con el compromiso entre el Deportivo Independiente Medellín y el América a las 6:30 p. m..
- En el Torneo BetPlay, Real Cundinamarca y Cúcuta se enfrentarán para el partido de ida ed la final del segundo semestre.
- Hernán Darío Gómez será el nuevo seleccioador de El Salvador, según lo confirmado por el presidente del equipo.
- Hoy se conmemoran nueve años desde el regreso del América a la primera división, luego de estar 5 años en la B.
Escuche el programa completo aquí: