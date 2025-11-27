Avanzan los cuadrangulares de la liga: 27 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 27 de noviembre de 2025:



En el avance de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, Junior y Nacional empataron 1 - 1, mientras que Bucaramanga cayó ante Fortaleza 2 - 1.

El último partido de la tercera fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay cerrará con el compromiso entre el Deportivo Independiente Medellín y el América a las 6:30 p. m..

En el Torneo BetPlay, Real Cundinamarca y Cúcuta se enfrentarán para el partido de ida ed la final del segundo semestre.

Hernán Darío Gómez será el nuevo seleccioador de El Salvador, según lo confirmado por el presidente del equipo.

Hoy se conmemoran nueve años desde el regreso del América a la primera división, luego de estar 5 años en la B.

