¿Bava en Santa Fe o en Cerro Porteño? 23 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 23 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 23 de septiembre de 2025:

  • El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló en el programa sobre el entrenador Jorge Brava y su permanencia dentro del equipo.
  • Luego de ganar el Balón de Oro, se conocieron diversas declaraciones premonitorias sobre Ousmane Dembélé tiempo antes de recibir el premio; incluye a Juan Fernando Quintero.
  • La prensa paraguaya se ha pronunciado con respecto a la posible llegada de Jorge Bava al equipo Cerro Porteño.
  • El futbolista colombiano Jhon Arias dio una entrevista donde relató su presente en Inglaterra y habló de la Selección Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

