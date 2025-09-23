¿Bava en Santa Fe o en Cerro Porteño? 23 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 23 de septiembre de 2025:



El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló en el programa sobre el entrenador Jorge Brava y su permanencia dentro del equipo .

. Luego de ganar el Balón de Oro, se conocieron diversas declaraciones premonitorias sobre Ousmane Dembélé tiempo antes de recibir el premio; incluye a Juan Fernando Quintero.

La prensa paraguaya se ha pronunciado con respecto a la posible llegada de Jorge Bava al equipo Cerro Porteño.

. El futbolista colombiano Jhon Arias dio una entrevista donde relató su presente en Inglaterra y habló de la Selección Colombia.

