Colombia, eliminada del Mundial Sub 17: 14 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 14 de noviembre de 2025:
- Luis Fernando Suárez habló sobre la actualidad de la Selección Colombia en la previa de los compromisos frente a Nueva Zelanda y Australia.
- La Selección de Nueva Zelanda dio una rueda de prensa en la que se refirió a su encuentro con la Selección Colombia.
- Tras disputarse la fecha 20 de la Liga BetPlay, se conocieron los clasificados a los cuadrangulares semifinales.
- El exárbitro Jorge Ramírez profundizó sobre la asignación de los jueces para los partidos de cuadrangulares.
- Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, se pronunció sobre las condiciones de trabajo de los futbolistas.
- La Selección Colombia Sub 17 quedó eliminada del Mundial tras ser derrotado por Francia 2 - 0.
