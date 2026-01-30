Cayó alias ‘Cucaracho’, peligroso criminal con más de 13 antecedentes: este es su prontuario

Un hombre de 32 años, conocido con el alias de ‘Cucaracho’, fue capturado en flagrancia en las últimas horas por unidades del Departamento de Policía Cundinamarca durante un procedimiento operativo reciente.

La detención se produjo en medio de labores de control y verificación, cuando los uniformados lo sorprendieron en posesión de elementos que motivaron su judicialización inmediata.

Tras revisar su historial en bases de datos judiciales, las autoridades establecieron que el detenido acumula 13 registros como indiciado por distintos delitos. Entre las anotaciones figuran cinco por lesiones personales, dos por amenazas y dos por violencia intrafamiliar.

También aparecen procesos por hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno, lo que evidencia un patrón delictivo reiterado.



De acuerdo con el reporte del caso, alias ‘Cucaracho’ fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder ahora por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Con esta captura, las autoridades buscan además avanzar en la contención de conductas asociadas al porte de armas y al microtráfico en la región, dos de los factores que más inciden en los reportes de violencia y conflictividad local.