UEFA Champions League 2026: así quedaron los partidos de dieciseisavos de final

La UEFA realizó el sorteo de los dieciseisavos de final (play-offs) de la Champions League 2025/26, una ronda que reúne a varios de los principales aspirantes al título y que dejó cruces entre clubes históricos, duelos nacionales y enfrentamientos con antecedentes recientes en el torneo.

Esta fase se disputará en partidos de ida y vuelta, luego de que varios equipos no lograran ubicarse entre los ocho mejores de la fase inicial.



Benfica vs Real Madrid, el cruce más destacado del sorteo

Uno de los enfrentamientos más llamativos será el que protagonizarán Benfica y Real Madrid, que volverán a verse las caras tras el partido de la última jornada de la fase liguera, en el que el conjunto portugués se impuso 4-2.

La serie se abrirá en el estadio Da Luz los días 17 o 18, mientras que la vuelta se disputará en el Santiago Bernabéu el 24 o 25 del mismo mes. Para el equipo español, esta eliminatoria representa una instancia decisiva sin margen de error.

Richard Ríos - Benfica Foto: AFP

PSG y Mónaco, duelo francés en los play-offs

Otro de los cruces destacados será el enfrentamiento entre PSG y Mónaco, dos equipos del fútbol francés que ya se han encontrado en ediciones recientes del torneo.



El conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez vuelve a esta ronda tras no asegurar su clasificación directa a octavos.



Atlético de Madrid enfrentará al Brujas

El Atlético de Madrid será el otro representante español en esta fase. El equipo de Diego Pablo Simeone se medirá ante el Brujas, conjunto que aseguró su presencia tras buenos resultados en las últimas jornadas y que ha mostrado fortaleza como local.

Aunque el cuadro madrileño parte como favorito en el papel, el equipo belga ha logrado competir ante rivales de alto nivel durante el torneo.



Todos los partidos de los dieciseisavos de final de la Champions League 2026

Los cruces definidos en el sorteo fueron los siguientes:



Benfica vs Real Madrid

PSG vs Mónaco

Atlético de Madrid vs Brujas

Borussia Dortmund vs Atalanta

Inter de Milán vs Bodo Glimt

Juventus vs Galatasaray

Newcastle vs Qarabag

Bayer Leverkusen vs Olympiacos

UEFA Champions League // Foto: AFP

Los partidos de ida de los dieciseisavos de final se jugarán los días 17 y 18, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 24 y 25, tras los cuales se definirán los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League 2025/26.