En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Empates y goles marcaron la jornada de ayer del fútbol colombiano

Empates y goles marcaron la jornada de ayer del fútbol colombiano

El partido entre Nacional y Jaguares de Montería propuesto para hoy, fue aplazado para abril.

Publicidad

Publicidad

Publicidad