Empates y goles marcaron la jornada de ayer del fútbol colombiano

Ayer la jornada empezó con el empate sin goles entre Deportivo Pereira y Fortaleza de Bogotá. Un partido cerrado que terminó 0-0 y abrió el día futbolero sin emociones en el marcador.

Más tarde, en Villavicencio, Llaneros y Bucaramanga también repartieron puntos tras igualar 1-1. Carlos Cortés abrió el marcador para Llaneros en el minuto 32, mientras que Luciano Pons empató para Bucaramanga en el 43.

Con ganas de ver goles, el Deportivo Cali respondió en su estadio y venció 3-1 al Medellín. Avilés Hurtado anotó al minuto 37, Andrés Rodríguez amplió la ventaja en el 63 y Johan Martínez sentenció el encuentro en el 82. Para el Medellín descontó Germán Mancilla en el minuto 74, en un partido que además dejó la tarjeta para Yony González al minuto 7.

A las ocho y media de la noche, en Tunja, el América de Cali consiguió la victoria por la mínima diferencia. El único gol del partido fue obra de Jeisson Palacios en el minuto 30, para el 1-0 final.



Para hoy, la jornada continúa a las 4 de la tarde con el duelo entre Águilas Doradas de Rionegro y Deportivo Pasto. A las 6:10 p.m, en El Campín, Millonarios recibe a Junior, con la obligación de ganar tras venir de perder frente a Bucaramanga. En la noche, Once Caldas se medirá ante Santa Fe, el reciente campeón de la Superliga.

Finalmente, el partido entre Nacional y Jaguares de Montería fue aplazado para abril. El encuentro no se podrá disputar ahora debido a que el estadio Atanasio Girardot no alcanza a estar listo por el concierto de Bad Bunny.