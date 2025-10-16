Colombia, eliminada del Mundial Sub 20: 16 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 16 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 16 de octubre de 2025:
- En los cuartos de final de la Copa BetPlay, América eliminó a Junior en penales, imponiéndose 8 - 7.
- Iván René Valenciano, leyenda del fútbol colombiano, re refirió a los penaltis del Junior de Barranquilla en el partido contra América.
- La Selección Colombia cayó ante Argentina 1 - 0 en la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile.
- El director técnico del América de Cali, David González, dio detalles sobre la llegada de América a las semifinales de la Copa BetPlay.
- La Selección Colombia femenina se prepara para el Mundial Sub 17 que se realizará en Marruecos.
Escuche el programa completo aquí: