Colombia, eliminada del Mundial Sub 20: 16 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 16 de octubre de 2025:



En los cuartos de final de la Copa BetPlay, América eliminó a Junior en penales, imponiéndose 8 - 7 .

. Iván René Valenciano, leyenda del fútbol colombiano , re refirió a los penaltis del Junior de Barranquilla en el partido contra América.

, re refirió a los penaltis del Junior de Barranquilla en el partido contra América. La Selección Colombia cayó ante Argentina 1 - 0 en la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile.

en la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile. El director técnico del América de Cali, David González, dio detalles sobre la llegada de América a las semifinales de la Copa BetPlay.

dio detalles sobre la llegada de América a las semifinales de la Copa BetPlay. La Selección Colombia femenina se prepara para el Mundial Sub 17 que se realizará en Marruecos.

Escuche el programa completo aquí: