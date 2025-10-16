En vivo
Colombia, eliminada del Mundial Sub 20: 16 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 16 de octubre de 2025.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 16 de octubre de 2025:

  • En los cuartos de final de la Copa BetPlay, América eliminó a Junior en penales, imponiéndose 8 - 7.
  • Iván René Valenciano, leyenda del fútbol colombiano, re refirió a los penaltis del Junior de Barranquilla en el partido contra América.
  • La Selección Colombia cayó ante Argentina 1 - 0 en la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile.
  • El director técnico del América de Cali, David González, dio detalles sobre la llegada de América a las semifinales de la Copa BetPlay.
  • La Selección Colombia femenina se prepara para el Mundial Sub 17 que se realizará en Marruecos.

Escuche el programa completo aquí:

