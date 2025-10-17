Colombia en Mundial Femenino Sub-17: 17 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 17 de octubre de 2025:



El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio una rueda de prensa en la que habló de la posición de la institución frente a la sanción contra Alfredo Morelos.

La Selección Colombia Femenina prepara su debut para enfrentar a España en el Mundial Sub-17.

Jorge Ramírez, experto arbitral, dio detalles sobre los árbitros clasificados al Mundial 2026.

América enfrentará al Deportivo Cali en el clásico que tendrá lugar el próximo sábado a las 8:30 de la noche en La Liga BetPlay Dimayor.

En el fútbol femenino, el Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores.

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, narró ante la Fifa su experiencia con la selección sudamericana en estos seis meses.

