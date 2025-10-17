Colombia en Mundial Femenino Sub-17: 17 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 17 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 17 de octubre de 2025:
- El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio una rueda de prensa en la que habló de la posición de la institución frente a la sanción contra Alfredo Morelos.
- La Selección Colombia Femenina prepara su debut para enfrentar a España en el Mundial Sub-17.
- Jorge Ramírez, experto arbitral, dio detalles sobre los árbitros clasificados al Mundial 2026.
- América enfrentará al Deportivo Cali en el clásico que tendrá lugar el próximo sábado a las 8:30 de la noche en La Liga BetPlay Dimayor.
- En el fútbol femenino, el Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores.
- El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, narró ante la Fifa su experiencia con la selección sudamericana en estos seis meses.
Escuche el programa completo aquí: