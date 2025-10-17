En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas en Bogotá
Salvatore Mancuso
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Colombia en Mundial Femenino Sub-17: 17 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 17 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 17 de octubre de 2025:

  • El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, dio una rueda de prensa en la que habló de la posición de la institución frente a la sanción contra Alfredo Morelos.
  • La Selección Colombia Femenina prepara su debut para enfrentar a España en el Mundial Sub-17.
  • Jorge Ramírez, experto arbitral, dio detalles sobre los árbitros clasificados al Mundial 2026.
  • América enfrentará al Deportivo Cali en el clásico que tendrá lugar el próximo sábado a las 8:30 de la noche en La Liga BetPlay Dimayor.
  • En el fútbol femenino, el Deportivo Cali y Corinthians disputarán la final de la Copa Libertadores.
  • El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, narró ante la Fifa su experiencia con la selección sudamericana en estos seis meses.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad