Colombia, por la clasificación: 4 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 4 de septiembre de 2025:



Emotivo momento vivió la Selección Colombia tras el banderazo que realizaron los hinchas en la previa del partido contra Bolivia .

Nancelly Torres, exjugador colombiano, dio declaraciones acerca del jugador Luis Díaz y la Selección Colombia previo al partido de la Eliminatoria.

Tras haberse jugado los partidos de vuelta de los octavos de final, ya se empiezan a armar los cruces de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Juan Ayuso, ciclista español, fue el ganador de la etapa 12 de la Vuelta España, mientras que Egan Bernal descendió una posición.

