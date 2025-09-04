Colombia, por la clasificación: 4 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: septiembre 04, 2025 04:43 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 4 de septiembre de 2025:
- Emotivo momento vivió la Selección Colombia tras el banderazo que realizaron los hinchas en la previa del partido contra Bolivia.
- Nancelly Torres, exjugador colombiano, dio declaraciones acerca del jugador Luis Díaz y la Selección Colombia previo al partido de la Eliminatoria.
- Tras haberse jugado los partidos de vuelta de los octavos de final, ya se empiezan a armar los cruces de los cuartos de final de la Copa BetPlay.
- Juan Ayuso, ciclista español, fue el ganador de la etapa 12 de la Vuelta España, mientras que Egan Bernal descendió una posición.
Escuche el programa completo aquí: