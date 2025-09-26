¿Qué pasará con el Deportivo Pasto? 26 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 26 de septiembre de 2025:



En la Copa Libertadores, la Liga de Quito derrotó a Sao Paulo 1-0 y se clasificó a la semifinal. Jeison Medina fue el protagonista del gol .

Carlos Gonzales Puche, director de Acolfuturo, se refirió a la situación del Deportivo Pasto tras las acusaciones del presidente del club.

César Torres, seleccionador de Colombia en la Sub 20, dio una conferencia de prensa en la previa del partido de la tricolor contra Arabia Saudita.

Sebastián Botero, director técnico de las juveniles de Independiente Medellín, habló sobre la situación actual del equipo.

Escuche el programa completo aquí: