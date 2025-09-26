En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Qué pasará con el Deportivo Pasto? 26 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 26 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 26 de septiembre de 2025:

  • En la Copa Libertadores, la Liga de Quito derrotó a Sao Paulo 1-0 y se clasificó a la semifinal. Jeison Medina fue el protagonista del gol.
  • Carlos Gonzales Puche, director de Acolfuturo, se refirió a la situación del Deportivo Pasto tras las acusaciones del presidente del club.
  • César Torres, seleccionador de Colombia en la Sub 20, dio una conferencia de prensa en la previa del partido de la tricolor contra Arabia Saudita.
  • Sebastián Botero, director técnico de las juveniles de Independiente Medellín, habló sobre la situación actual del equipo.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad