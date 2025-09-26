¿Qué pasará con el Deportivo Pasto? 26 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 26 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 26 de septiembre de 2025:
- En la Copa Libertadores, la Liga de Quito derrotó a Sao Paulo 1-0 y se clasificó a la semifinal. Jeison Medina fue el protagonista del gol.
- Carlos Gonzales Puche, director de Acolfuturo, se refirió a la situación del Deportivo Pasto tras las acusaciones del presidente del club.
- César Torres, seleccionador de Colombia en la Sub 20, dio una conferencia de prensa en la previa del partido de la tricolor contra Arabia Saudita.
- Sebastián Botero, director técnico de las juveniles de Independiente Medellín, habló sobre la situación actual del equipo.
Escuche el programa completo aquí: