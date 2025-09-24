Día decisivo para Once Caldas: 24 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 24 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 24 de septiembre de 2025:
- Santa Fe enfrentará al Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en medio de la polémica por la continuidad de Jorge Bava.
- En los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Once Caldas se enfrentará al Independiente del Valle en el estadio Palogrande, en Manizales.
- James Rodríguez brilló en el empate del Club León ante Mazatlán, en México.
- El estadio Metropolitano de Barranquilla será remodelado, según lo anunció la alcaldía de la ciudad.
Escuche el programa completo aquí: