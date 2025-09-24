En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mineros en Segovia
Vía la Llano
Petro en la ONU
B King y Regio Clown

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Día decisivo para Once Caldas: 24 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 24 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 24 de septiembre de 2025:

  • Santa Fe enfrentará al Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en medio de la polémica por la continuidad de Jorge Bava.
  • En los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Once Caldas se enfrentará al Independiente del Valle en el estadio Palogrande, en Manizales.
  • James Rodríguez brilló en el empate del Club León ante Mazatlán, en México.
  • El estadio Metropolitano de Barranquilla será remodelado, según lo anunció la alcaldía de la ciudad.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad