Egan Bernal, de los primeros en la Vuelta España: 26 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 26 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 04:41 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 26 de agosto de 2025:

  • Carlo Ancelotti habló UOL Esporte sobre su trabajo como técnico de Brasil y el fútbol sudamericano.
  • Chicó empató con el Deportivo Cali 0 - 0 en el cierre de la fecha 8 de la Liga Colombiana.
  • River Plate empató 1-1 contra Lanús y Juan Fernando Quintero fue el protagonista del partido.
  • Ben Turner se catalogó como ganador de la cuarta fracción de la Vuelta España y Egan Bernal continúa en el Top 5 de la competencia.

Escuche el programa completo aquí:

