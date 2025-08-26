Egan Bernal, de los primeros en la Vuelta España: 26 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 26 de agosto de 2025:



Carlo Ancelotti habló UOL Esporte sobre su trabajo como técnico de Brasil y el fútbol sudamericano.

y el fútbol sudamericano. Chicó empató con el Deportivo Cali 0 - 0 en el cierre de la fecha 8 de la Liga Colombiana .

. River Plate empató 1-1 contra Lanús y Juan Fernando Quintero fue el protagonista del partido.

y Juan Fernando Quintero fue el protagonista del partido. Ben Turner se catalogó como ganador de la cuarta fracción de la Vuelta España y Egan Bernal continúa en el Top 5 de la competencia.

Escuche el programa completo aquí: