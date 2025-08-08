Falleció Eugenio Baena Calvo: 8 de agosto de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 8 de agosto de 2025:



Se despidió un grande del periodismo deportivo: Eugenio Baena Calvo falleció a los 71 años de un ataque cardiaco.

a los 71 años de un ataque cardiaco. Independiente Medellín superó la fase 1B de la Copa Colombia eliminando a Jaguares 2 goles contra 1.

eliminando a Jaguares 2 goles contra 1. El Atlético Junior da inicio a la fecha 6 de la liga colombiana siendo el líder. Unión Magdalena y Pasto quedaron empatados.

Unión Magdalena y Pasto quedaron empatados. Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, está siendo fuertemente criticado por fallar en una intención de salida de su equipo .

. A Egan Bernal le está afectando el clima en Burgos. El ciclista colombiano relató lo que se vive en la Vuelta a Burgos y a su temporada en este 2025.

Escuche el programa completo aquí: