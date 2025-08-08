Publicidad

Falleció Eugenio Baena Calvo: 8 de agosto de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 8 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 05:27 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 8 de agosto de 2025:

  • Se despidió un grande del periodismo deportivo: Eugenio Baena Calvo falleció a los 71 años de un ataque cardiaco.
  • Independiente Medellín superó la fase 1B de la Copa Colombia eliminando a Jaguares 2 goles contra 1.
  • El Atlético Junior da inicio a la fecha 6 de la liga colombiana siendo el líder. Unión Magdalena y Pasto quedaron empatados.
  • Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, está siendo fuertemente criticado por fallar en una intención de salida de su equipo.
  • A Egan Bernal le está afectando el clima en Burgos. El ciclista colombiano relató lo que se vive en la Vuelta a Burgos y a su temporada en este 2025.

Escuche el programa completo aquí:

