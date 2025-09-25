Fuerte polémica para Deportivo Pasto: 25 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 25 de septiembre de 2025:



Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder por penales contra el Independiente del Valle.

tras perder por penales contra el Independiente del Valle. Se disputó el partido entre América de Cali y el Deportivo Pasto tras haber sido aplazado por compromisos internacionales que tenía el 'Escarlata' .

. Una fuerte polémica se desató tras las declaraciones del presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, quien denunció públicamente que varios jugadores del equipo estarían involucrados en apuestas deportivas .

. Santa Fe clasificó en los cuartos de final de la Copa BetPlay tras vencer a Medellín. Allí, Jorge Bava oficializó su salida del equipo .

. Kevin Mier recibió una oleada de críticas por haber recibido un gol a casi 70 metros de distancia, en el partido contra Querétaro por la jornada 10 de la Liga MX.

por haber recibido un gol a casi 70 metros de distancia, en el partido contra Querétaro por la jornada 10 de la Liga MX. River Plate le dijo adiós a la Copa Libertadores tras ser derrotado por Palmeiras 3 - 1 en Brasil.

