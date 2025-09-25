Fuerte polémica para Deportivo Pasto: 25 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 25 de sept, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 25 de septiembre de 2025:
- Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder por penales contra el Independiente del Valle.
- Se disputó el partido entre América de Cali y el Deportivo Pasto tras haber sido aplazado por compromisos internacionales que tenía el 'Escarlata'.
- Una fuerte polémica se desató tras las declaraciones del presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, quien denunció públicamente que varios jugadores del equipo estarían involucrados en apuestas deportivas.
- Santa Fe clasificó en los cuartos de final de la Copa BetPlay tras vencer a Medellín. Allí, Jorge Bava oficializó su salida del equipo.
- Kevin Mier recibió una oleada de críticas por haber recibido un gol a casi 70 metros de distancia, en el partido contra Querétaro por la jornada 10 de la Liga MX.
- River Plate le dijo adiós a la Copa Libertadores tras ser derrotado por Palmeiras 3 - 1 en Brasil.
Escuche el programa completo aquí: