En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Título Juliana Guerrero
Gustavo Petro
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Fuerte polémica para Deportivo Pasto: 25 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 25 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 25 de septiembre de 2025:

  • Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder por penales contra el Independiente del Valle.
  • Se disputó el partido entre América de Cali y el Deportivo Pasto tras haber sido aplazado por compromisos internacionales que tenía el 'Escarlata'.
  • Una fuerte polémica se desató tras las declaraciones del presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, quien denunció públicamente que varios jugadores del equipo estarían involucrados en apuestas deportivas.
  • Santa Fe clasificó en los cuartos de final de la Copa BetPlay tras vencer a Medellín. Allí, Jorge Bava oficializó su salida del equipo.
  • Kevin Mier recibió una oleada de críticas por haber recibido un gol a casi 70 metros de distancia, en el partido contra Querétaro por la jornada 10 de la Liga MX.
  • River Plate le dijo adiós a la Copa Libertadores tras ser derrotado por Palmeiras 3 - 1 en Brasil.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad