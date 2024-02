James recibe críticas en Brasil: 14 de febrero de 2024 – Blog Deportivo, programa completo

Este miércoles en Blog Deportivo estuvo el colombiano Diego Herazo, quien habló de su nuevo equipo San Lorenzo y cómo le fue en su debut.

"Cuando iba a ingresar, el profe me dijo que me parara en punta y a jugar. Que hiciera lo que sabía hacer y me divirtiera", dijo.

Además, las fuertes críticas que recibió James Rodríguez en Brasil por parte del exjugador Neto. Sin embargo, su excompañero Raphina salió a defenderlo.

Entretanto, el balances de la sexta fecha del fútbol colombiana y el nuevo capítulo en la fallida renovación del 'Chino' Sandoval.