Crece la tensión entre EEUU y Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 22 de diciembre de 2025:



Charles Shapiro, exembajador de EE. UU. en Venezuela , se pronunció sobre la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela.

, se pronunció sobre la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela. Camilo Herrera, presidente de Raddar , habló sobre los gastos durante la temporada navideña.

, habló sobre los gastos durante la temporada navideña. Carolina Soto, exdirectora del Banco de la República , dio detalles sobre la emergencia económica del país.

, dio detalles sobre la emergencia económica del país. Anamaría Jaramillo, fundadora de Noura, explicó cómo funciona el asistente de IA que analiza productos.

