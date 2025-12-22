Crece la tensión entre EEUU y Venezuela: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 22 de diciembre de 2025:
- Charles Shapiro, exembajador de EE. UU. en Venezuela, se pronunció sobre la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela.
- Camilo Herrera, presidente de Raddar, habló sobre los gastos durante la temporada navideña.
- Carolina Soto, exdirectora del Banco de la República, dio detalles sobre la emergencia económica del país.
- Anamaría Jaramillo, fundadora de Noura, explicó cómo funciona el asistente de IA que analiza productos.
Escuche el programa completo aquí: