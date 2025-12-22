En vivo
Blu Radio  / Nación  / Más de 86 comunidades wayúu de La Guajira acceden a agua potable gracias a convenio

Más de 86 comunidades wayúu de La Guajira acceden a agua potable gracias a convenio

El proyecto, liderado por el Ministerio de Vivienda con asistencia técnica de Findeter, busca cerrar brechas históricas en el acceso al agua en el departamento y contribuir a la reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil.

