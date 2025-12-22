¿Por qué se declarará emergencia económica? Mañanas Blu, lunes, 22 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 22 de diciembre de 2025:
- Magda, recicladora, dio detalles sobre los bloqueos que están realizando a esta hora por la calle 100.
- El general William Caicedo, comandante de la decimoquinta brigada del Ejército, se pronunció sobre el secuestro de los 18 militares.
- Bruce Mac Master, presidente de la Andi, profundizó sobre la ley de financiamiento.
- José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, se refirió a la emergencia económica.
- Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional, se expresó sobre la declaratoria de emergencia económica.
- Yuri Buenaventura, cantautor colombiano, habló sobre el concierto en Manizales y la situación del país.
Escuche el programa completo aquí: