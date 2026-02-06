"Eso sí es dividir": Roy Barreras a candidatos que van directo a primera vuelta

El candidato Roy Barreras se refirió a la decisión de algunos candidatos de la izquierda y la centro izquierda de no hacer parte de la consulta del Frente por la Vida y presentarse directamente a la primera vuelta de las elecciones a la presidencia. Barreras dijo que de esta manera se divide al progresismo.

"Me informan que algunos de los precandidatos han anunciado que se van directo a primera vuelta. Eso sí que es dividir el progresismo, eso sí que es dividir a la centroizquierda, porque si van a la primera vuelta van a competir inevitablemente con Iván Cepeda o conmigo", dijo Barreras.

Es importante recordar que el Consejo Nacional Electoral negó la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Tras esta decisión, algunos candidatos de la izquierda y la centroizquierda decidieron retirarse o anunciar que no se sumaban a la coalición.

El excanciller Luis Gilberto Murillo descartó la posibilidad de unirse a esa consulta y Juan Fernando Cristo, quien ya había decidido ir a esa coalición decidió retirarse. Ambos candidatos irán directo a la primera vuelta.



"Los que decidieron irse a dividir y a competir hasta la primera vuelta, eso sí están dividiendo el progresismo, son ellos los que dividen. Nosotros lo que estamos proponiendo es que la unidad es la victoria, que nos contamos y luego nos juntamos, que sumamos al liberalismo socialdemócrata, a los independientes, a los verdes progresistas y que esa fuerza poderosa, unida a las fuerzas poderosas y heroicas de la izquierda, unidos, volveremos a darle un triunfo a Colombia, como se lo dimos hace cuatro años", agregó Barreras.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero sí se presentará a la consulta del Frente por la Vida junto al exembajador Roy Barreras.