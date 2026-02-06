En vivo
Blu Radio  / Política  / "Eso sí es dividir": Roy Barreras a candidatos que van directo a primera vuelta

"Eso sí es dividir": Roy Barreras a candidatos que van directo a primera vuelta

El candidato presidencial Roy Barreras se refirió a la decisión de algunos candidatos de la izquierda y la centroizquierda de presentarse directamente a la primera vuelta.

