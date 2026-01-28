Jornada histórica en la Champions League: 28 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 28 de enero de 2026:
- En el inicio de la tercera fecha de la Liga BetPlay, pese a que Tolima empató ante el Deportivo Independiente Medellín 2-2, el equipo se consolida como líder del torneo.
- Millonarios se enfrentará ante Pasto a las 8:30 de la noche, luego de perder en dos partidos consecutivos.
- El arquero colombiano Álvaro Montero fue una de las figuras en el triunfo del Club Atlético Vélez Sarsfield sobre Talleres de Córdoba en Argentina.
- El técnico del Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, analizó la actualidad del equipo y la posibilidad de alinear juntos a Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel durante este semestre.
- En una jornada histórica de la Champions League, con 18 partidos simultáneos, el Benfica derrotó al Real Madrid 2-1 y el Barcelona perdió sorpresivamente ante el Copenhague por la mínima diferencia.
Escuche el programa completo aquí: