La respuesta de Ramiro Sánchez a periodista: Blog Deportivo, programa completo, 10 de abril de 2023

Este lunes en Blog Deportivo estuvo el arquero titular de Unión Magdalena, Ramiro Sánchez, quien explicó su respuesta a un periodista que lo cuestionó por supuestamente quemar tiempo en el partido contra Unión Magdalena.

"Yo aprendí a no pelear con las personas. Traté de ser muy educado, eso me lo enseñaron en mi casa y en el mismo Once Caldas", dijo.

Además, la polémica por la captura de tres futbolistas del Once Caldas por extorsionar a una joven estudiante de medicina.

Entretanto, el resumen de la actuación de los jugadores colombianos en las ligas internacionales y cómo terminó la jornada 12 de la Liga BetPlay.