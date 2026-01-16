¿Por qué 'controlarán' al Deportivo Pereira? 16 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 16 de enero de 2026:



Luis fernando Muriel llegó al Junior después de estar fuera del país 16 años.

después de estar fuera del país 16 años. Junior empató ante Santa Fe en la final de ida de la Superliga 1 - 1.

en la final de ida de la Superliga 1 - 1. Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe , se pronunció sobre el partido frente al Junior de Barranquilla.

, se pronunció sobre el partido frente al Junior de Barranquilla. Supersociedades decidió someter a control al Deportivo Pereira , lo que le permitirá tomar decisiones sobre el equipo.

, lo que le permitirá tomar decisiones sobre el equipo. El Real Madrid recibirá al levante en el Bernabéu en medio de una situación muy crítica para el equipo.

en medio de una situación muy crítica para el equipo. John Marcos Torres, abogado, habló sobre las nuevas medidas que toma la Supersociedades contra el Deportivo Pereira.

Escuche el programa completo aquí: