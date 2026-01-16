¿Por qué 'controlarán' al Deportivo Pereira? 16 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 16 de enero de 2026:
- Luis fernando Muriel llegó al Junior después de estar fuera del país 16 años.
- Junior empató ante Santa Fe en la final de ida de la Superliga 1 - 1.
- Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, se pronunció sobre el partido frente al Junior de Barranquilla.
- Supersociedades decidió someter a control al Deportivo Pereira, lo que le permitirá tomar decisiones sobre el equipo.
- El Real Madrid recibirá al levante en el Bernabéu en medio de una situación muy crítica para el equipo.
- John Marcos Torres, abogado, habló sobre las nuevas medidas que toma la Supersociedades contra el Deportivo Pereira.
Escuche el programa completo aquí: