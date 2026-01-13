Previa del partido América vs. Once Caldas: 13 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 13 de enero de 2026:
- El gremio brasileño Porto Alegre presentó oficialmente a José Enamorado como extremo ofensivo durante una rueda de prensa.
- El argentino Milton Casco será el refuerzo de Atlético Nacional para el primer semestre de 2026.
- El Deportivo Independiente Medellín también presentó a sus refuerzos, entre ellos está Didier Moreno.
- América de Cali se enfrentará ante Once Caldas en el Estadio Pascual Guerrero, en Cali, a las 7:00 de la noche.
- Luis Díaz, Gustavo Puerta y Jhon Arias fueron protagonistas este fin de semana a nivel internacional con una cuota goleadora.
- Tras la destitución de Xabi Alfonso del Real Madrid, Álvaro Arbeloa fue presentado como el nuevo técnico del equipo.
