Previa del partido América vs. Once Caldas: 13 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 13 de enero de 2026:



El gremio brasileño Porto Alegre presentó oficialmente a José Enamorado como extremo ofensivo durante una rueda de prensa.

durante una rueda de prensa. El argentino Milton Casco será el refuerzo de Atlético Nacional para el primer semestre de 2026.

para el primer semestre de 2026. El Deportivo Independiente Medellín también presentó a sus refuerzos, entre ellos está Didier Moreno .

. América de Cali se enfrentará ante Once Caldas en el Estadio Pascual Guerrero , en Cali, a las 7:00 de la noche.

, en Cali, a las 7:00 de la noche. Luis Díaz, Gustavo Puerta y Jhon Arias fueron protagonistas este fin de semana a nivel internacional con una cuota goleadora .

. Tras la destitución de Xabi Alfonso del Real Madrid, Álvaro Arbeloa fue presentado como el nuevo técnico del equipo.

