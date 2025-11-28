Previa del partido Colombia vs. Bolivia: 28 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 28 de noviembre de 2025:
- En el último partido de la tercera fecha de los cuadranguares semifinales de la Liga BetPlay, América derrotó al Deportivo Independiente Medellín 2 - 1.
- La Selección Colombia Femenina se enfrentará ante Bolivia en La Paz en la Liga de las Naciones.
- Kevin Serna, jugador de Fluminense, se pronunció sobre la vistoria del equipo ante Sao Paulo.
- Real Cundinamarca venció al Cúcuta Deportivo en el partido de ida en la final del Torneo BetPlay.
Escuche el programa completo aquí: