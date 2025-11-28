Previa del partido Colombia vs. Bolivia: 28 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 28 de noviembre de 2025:



En el último partido de la tercera fecha de los cuadranguares semifinales de la Liga BetPlay, América derrotó al Deportivo Independiente Medellín 2 - 1 .

. La Selección Colombia Femenina se enfrentará ante Bolivia en La Paz en la Liga de las Naciones.

en La Paz en la Liga de las Naciones. Kevin Serna, jugador de Fluminense , se pronunció sobre la vistoria del equipo ante Sao Paulo.

, se pronunció sobre la vistoria del equipo ante Sao Paulo. Real Cundinamarca venció al Cúcuta Deportivo en el partido de ida en la final del Torneo BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: