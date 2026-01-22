Santa Fe, campeón de la Superliga: 22 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 22 de enero de 2026:



Santa Fe se convirtió en el máximo ganador de la Superliga luego de vencer a Junior 3 - 0 en el estadio El Campín . Llegó a cinco trofeos en esta competencia.

. Llegó a cinco trofeos en esta competencia. Pablo Repetto, técnico de Santa Fe , se pronunció sobre la victoria del equipo.

, se pronunció sobre la victoria del equipo. El colombiano Jorge Carrascal fue el protagonista del gol que le otorgó la victoria a Flamengo sobre Vasco da Gama en el torneo carioca.

sobre Vasco da Gama en el torneo carioca. El extremo derecho colombiano Kevin Serna sigue sonando para convertirse en el nuevo jugador del Boca Juniors .

. El chileno Cristian Zavala sufrió una lesión luego de cobrar un penalti a favor del Colo-Colo contra el Peñarol; falló el tiro y desató una oleada de críticas.

