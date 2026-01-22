Santa Fe, campeón de la Superliga: 22 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 22 de enero de 2026:
- Santa Fe se convirtió en el máximo ganador de la Superliga luego de vencer a Junior 3 - 0 en el estadio El Campín. Llegó a cinco trofeos en esta competencia.
- Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se pronunció sobre la victoria del equipo.
- El colombiano Jorge Carrascal fue el protagonista del gol que le otorgó la victoria a Flamengo sobre Vasco da Gama en el torneo carioca.
- El extremo derecho colombiano Kevin Serna sigue sonando para convertirse en el nuevo jugador del Boca Juniors.
- El chileno Cristian Zavala sufrió una lesión luego de cobrar un penalti a favor del Colo-Colo contra el Peñarol; falló el tiro y desató una oleada de críticas.
