Se acerca gran hora para Eliminatoria: 3 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 3 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:42 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 3 de septiembre de 2025:

  • El arquero David Ospina y el seleccionador Néstor Lorenzo dieron rueda de prensa respecto al encuentro el próximo 4 de septiembre frente a Bolivia.
  • Oscar Villegas, director técnico de Bolivia, compareció a los medios en la previa del juego contra la Selección Colombia.
  • Lionel Scaloni, enrenador de Argentina, se refirió al partido que jugará el equipo frente a Venezuela en las Eliminatorias del Mundial 2026.
  • Avanzan los partidos de vuelta en los octavos de final de la Copa Colombiana, con victoria para Alianza Petrolera.
  • Se registró caos en la culminación de la etapa 11 de la Vuelta España por protestas en la línea de llegada.

Escuche el programa completo aquí:

