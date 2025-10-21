En vivo
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Se aproxima la Liga de las Naciones: 21 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 21 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 21 de octubre de 2025:

  • Millonarios y Bucaramanga cerrarán a las 6:00 p. m. la fecha 16 de la Liga BetPlay.
  • La Selección Colombia Femenina se prepara para su debut en la Liga de Naciones ante Perú el próximo viernes.
  • Elkin Congote, exjugador de América de Cali, habló de su reencuentro con los jugadores de la primera estrella del equipo.
  • El exfutbolista Colombiano Leonel Álvarez dio una rueda de prensa hablando de sus acercamientos con Atlético Nacional.
  • Sebastián Villa relató lo que vivió tras enfrentar varias denuncias y la reciente absolución que tuvo.

Escuche el programa completo aquí:

