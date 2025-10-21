Se aproxima la Liga de las Naciones: 21 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 21 de octubre de 2025:



Millonarios y Bucaramanga cerrarán a las 6:00 p. m. la fecha 16 de la Liga BetPlay .

. La Selección Colombia Femenina se prepara para su debut en la Liga de Naciones ante Perú el próximo viernes.

ante Perú el próximo viernes. Elkin Congote, exjugador de América de Cali, habló de su reencuentro con los jugadores de la primera estrella del equipo.

El exfutbolista Colombiano Leonel Álvarez dio una rueda de prensa hablando de sus acercamientos con Atlético Nacional.

dio una rueda de prensa hablando de sus acercamientos con Atlético Nacional. Sebastián Villa relató lo que vivió tras enfrentar varias denuncias y la reciente absolución que tuvo.

