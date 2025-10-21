Se aproxima la Liga de las Naciones: 21 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 21 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 21 de octubre de 2025:
- Millonarios y Bucaramanga cerrarán a las 6:00 p. m. la fecha 16 de la Liga BetPlay.
- La Selección Colombia Femenina se prepara para su debut en la Liga de Naciones ante Perú el próximo viernes.
- Elkin Congote, exjugador de América de Cali, habló de su reencuentro con los jugadores de la primera estrella del equipo.
- El exfutbolista Colombiano Leonel Álvarez dio una rueda de prensa hablando de sus acercamientos con Atlético Nacional.
- Sebastián Villa relató lo que vivió tras enfrentar varias denuncias y la reciente absolución que tuvo.
Escuche el programa completo aquí: