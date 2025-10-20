En vivo
Sub17 femenina, ¿en riesgo de eliminación? 20 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 20 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 20 de octubre de 2025:

  • El analista arbitral Jorge Ramírez habló acerca de las polémicas en cuanto al arbitraje que se desarrollaron en el partido Pasto vs. Nacional, en la Liga BetPlay Dimayor.
  • Junior consiguió 31 puntos en la Liga BetPlay y se consolidó como el líder del torneo.
  • Tras la victoria del Bayern Munich, quien se impuso ante Borussia Dortmund 2 - 1, Luis Díaz fue elogiado por sus compañeros.
  • Alberto López, narrador de Radio ADN de Chile, se refirió al partido de Colombia contra Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20 y los goles que narró.
  • El Deportivo Cali Femenino quedó subcampeón en la Copa Libertadores, tras caer ante Corinthians por penales.
  • La jugadora del Deportivo Cali Femenino Kelly Ibargune denunció que recibió amenazas tras errar un penal en el partido frente a Corinthians en el estadio Estadio Florencio Sola, en Argentina.

Escuche el programa completo aquí:

