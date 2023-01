'Supermán' López y su nuevo reto en el Team Medellín: Blog Deportivo, programa completo, 17 de enero

Este martes, 17 de enero, estuvo en Blog Deportivo el pedalista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, quien habló sobre su presente en el ciclismo y la salida del Astana.

“Es un tema complejo que hace mucho daño, sobre todo en la imagen, aspiro a que todo se aclare porque lo que he dicho siempre, tengo mis controles antidoping sin ninguna tacha y eso es lo que cuenta. Ellos (Astana) me dieron la espalda, me sacaron de una patada y desde ese día no he tenido ninguna conversación con alguien del equipo”, expresó.

Publicidad

Por otro lado, se comentó sobre Nairo Quintana, quien estaría muy cerca de firmar con el Team Corratec.

Asimismo, se habló sobre James Rodríguez y su posible destino, ya que el Galatasaray de Turquía estaría interesado en el volante colombiano.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: