Tensión por resultados, Huracán vs. Once Caldas: 19 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 19 de agosto de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 04:46 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 19 de agosto de 2025:

  • Con el partido Santa Fe contra Envigado se termina la séptima fecha de la liga colombiana, mientras que Junior venció a Bucaramanga 2-1 en medio de polémica por los penales.
  • El analista arbitral Jorge Martínez examinó todas las jugadas polémicas entre Junior y Bucaramanga.
  • El equipo Deportes Tolima venció a Millonarios 3 goles contra 1. Los entrenadores Lucas González y David González hablaron al respecto.
  • "Podemos hacer historia": Andrés Román sobre el partido de Atlético Nacional contra São Paulo
  • Luis Díaz habló sobre su llegada al Bayern Múnich, su título y su primer gol.
  • Hoy a las 5:30 de la tarde se jugará el partido de vuelta entre Huracán y Once Caldas por la Copa Sudamericana.

Escuche el programa completo aquí:

