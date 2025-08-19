Tensión por resultados, Huracán vs. Once Caldas: 19 de agosto - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: agosto 19, 2025 04:46 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 19 de agosto de 2025:
- Con el partido Santa Fe contra Envigado se termina la séptima fecha de la liga colombiana, mientras que Junior venció a Bucaramanga 2-1 en medio de polémica por los penales.
- El analista arbitral Jorge Martínez examinó todas las jugadas polémicas entre Junior y Bucaramanga.
- El equipo Deportes Tolima venció a Millonarios 3 goles contra 1. Los entrenadores Lucas González y David González hablaron al respecto.
- "Podemos hacer historia": Andrés Román sobre el partido de Atlético Nacional contra São Paulo
- Luis Díaz habló sobre su llegada al Bayern Múnich, su título y su primer gol.
- Hoy a las 5:30 de la tarde se jugará el partido de vuelta entre Huracán y Once Caldas por la Copa Sudamericana.
