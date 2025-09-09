Triunfo para Egan en la Vuelta España: 9 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: septiembre 09, 2025 04:50 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 8 de septiembre de 2025:
- Egan Bernal se ratificó como ganador de la etapa 16 de la Vuelta España y mostró su orgullo por el triunfo.
- Colombia se enfrenta a Venezuela, en el estadio Maturín, y el partido será decisivo para la clasificación del equipo venezolano al Mundial 2026.
- Se cerrará la fase Eliminatoria del Mundial 2026 con los partidos de este martes, 9 de septiembre y se dará paso al repechaje.
- Eduardo Lara, entrenador colombiano, habló sobre la Selección Colombia.
- Jackson Martínez, exjugador profesional colombiano, dio declaraciones de prensa respecto a su paso por la Selección y sobre el rumbo de la Tricolor.
- El entrenador Fernando Batista habló en la previa del importante compromiso de Venezuela frente a la Selección Colombia.
Escuche el programa completo aquí: