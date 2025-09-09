Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Triunfo para Egan en la Vuelta España: 9 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 9 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 04:50 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 8 de septiembre de 2025:

  • Egan Bernal se ratificó como ganador de la etapa 16 de la Vuelta España y mostró su orgullo por el triunfo.
  • Colombia se enfrenta a Venezuela, en el estadio Maturín, y el partido será decisivo para la clasificación del equipo venezolano al Mundial 2026.
  • Se cerrará la fase Eliminatoria del Mundial 2026 con los partidos de este martes, 9 de septiembre y se dará paso al repechaje.
  • Eduardo Lara, entrenador colombiano, habló sobre la Selección Colombia.
  • Jackson Martínez, exjugador profesional colombiano, dio declaraciones de prensa respecto a su paso por la Selección y sobre el rumbo de la Tricolor.
  • El entrenador Fernando Batista habló en la previa del importante compromiso de Venezuela frente a la Selección Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos