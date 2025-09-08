Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de militares
Vía al Llano
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Vibrante jornada de clásicos en el país: 8 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 8 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 04:37 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 8 de septiembre de 2025:

  • El seleccionador Néstor Lorenzo y el portero Camilo Vargas, dieron una conferencia de prensa previa al partido de Colombia versus Venezuela.
  • Ya se llevó a cabo la jornada 10 de la Liga BetPlay, con una jornada de clásicos en la que Junior se ratificó como líder. Mientras tanto, Millonarios y Santa Fe, junto con América versus Cali, quedaron 0 - 0; Fortaleza venció a La Equidad, Envigado y Águilas Doradas empataron y Bucaramanga derrotó a Alianza Petrolera.
  • El analista arbitral Jorge Ramírez evaluó las principales jugadas de los partidos de fin de semana del 6 y 7 de septiembre.
  • Falcao García, 'El Tigre', agradeció los mensajes que recopiló Cerveza Andina posterior a su paso por Millonarios.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos