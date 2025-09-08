Vibrante jornada de clásicos en el país: 8 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 8 de septiembre de 2025:



El seleccionador Néstor Lorenzo y el portero Camilo Vargas, dieron una conferencia de prensa previa al partido de Colombia versus Venezuela.

Ya se llevó a cabo la jornada 10 de la Liga BetPlay, con una jornada de clásicos en la que Junior se ratificó como líder. Mientras tanto, Millonarios y Santa Fe, junto con América versus Cali, quedaron 0 - 0; Fortaleza venció a La Equidad, Envigado y Águilas Doradas empataron y Bucaramanga derrotó a Alianza Petrolera.

El analista arbitral Jorge Ramírez evaluó las principales jugadas de los partidos de fin de semana del 6 y 7 de septiembre.

Falcao García, 'El Tigre', agradeció los mensajes que recopiló Cerveza Andina posterior a su paso por Millonarios.

