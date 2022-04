08 de abril de 2022 – Blu 4.0, programa completo

Este viernes, 8 de abril, en Blu 4.0 , Karem Suárez, la FinFluencer, se conectó para hablar sobre cómo ayuda a los jóvenes a preparar su futuro financiero.

"Mi audiencia está segmentada de 25 a 30 años, es el público mayoritario en Colombia", dijo.

Además, Johanna Pinzón, directora del proyecto Colombian Loops y directora de Poliedro, contó los detalles de esta iniciativa que vincula la tecnología con la cultura.

"Los sonidos no son grabados con un sintetizador en un estudio, sino son reales", comentó.

Por último, Martín Borchardt, fundador y CEO de Henry, explicó cómo las personas pueden estudiar Ciencia de Datos sin ningún costo inicial hasta encontrar trabajo.

"Tenemos más de 1.500 personas aliadas que nos van diciendo qué perfil están buscando", agregó.

Escuche el programa completo de Blu 4.0: