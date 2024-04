Agua en caja: 5 de abril de 2024 - Blu 4.0, programa completo

Este viernes, 5 de abril, en Blu 4.0 estuvo Charlie Álvarez, creador de contenido, para hablar sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo promoverla para aspectos positivos.

''Cada vez crece el interés en las personas de involucrarse con la tecnología, no es un hobby, veo como más perfiles de personas se involucran con nuestra comunidad, ha sido increíble y la gente agradece por aprender de estos temas'', dijo Charlie Álvarez.

Otra de las invitadas fue María Angélica Acosta Pérez, directora del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad de América, quien habló sobre el grupo de estudio que demuestra las habilidades que logra desarrollar la robótica en los jóvenes universitarios.

Por otro lado, para hablar de emprendimiento, se dio a conocer que el famoso programa Shark Tank le cerró las puertas a un emprendimiento y que meses después llamó a su creador para apoyarlo económicamente.

David Zorro CEO de Agua en caja, estuvo en Blu 4.0 para hablar de su experiencia con los 'Tiburones' y su excelente acogida a nivel mundial con Agua en caja.

''Cuando arrancamos teníamos números en rojo, cuando me postulé a Shark Tank, pasamos los 8 filtros, nos organizamos, presentamos el negocio, no nos eligieron pero a los seis meses me llama Aviatour y nos dijeron que querían apostarle a esto; ahora apoyan el emprendimiento y muchas causas en las que estamos trabajando'', dijo David Zorro.