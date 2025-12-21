En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Zulma Guzmán Castro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Así pinta el futuro de la IA en 2026: 21 de diciembre de 2025 - Blu 4.0 programa completo

El programa para entender de manera entretenida todo sobre la innovación y tecnología para el hogar de este 21 de diciembre de 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad