Así pinta el futuro de la IA en 2026: 21 de diciembre de 2025 - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 presenta una edición especial este domingo 21 de diciembre, dedicada a explorar cómo la tecnología, la innovación y el conocimiento están transformando el consumo, la movilidad, la comunicación digital y la formación del talento en Colombia, en el cierre del año.

José Rafael Arango, sommelier: explicó cómo elegir vinos para las celebraciones de fin de año sin caer en mitos ni precios excesivos. Ofreció recomendaciones prácticas para maridar vinos con platos típicos colombianos y aprovechar la oferta del mercado local.

Juan Cardona, vicepresidente de ventas de Geotab para Latinoamérica: analizó el impacto del estrés y la salud mental en la seguridad vial del transporte de carga. Explicó cómo la telemetría y la inteligencia artificial ayudan a prevenir accidentes y mejorar la gestión de flotas.

Diego Jiménez, CEO de la Agencia Informa: reflexionó sobre el futuro del marketing digital en 2026 y el papel de la inteligencia artificial. Señaló que la tecnología exige estrategias más claras, criterio humano y adaptación constante de las marcas.

Pedro José Romero, oficial de ciberseguridad de Huawei: presentó la Huawei ICT Competition 2025–2026, una iniciativa global que impulsa la formación de talento digital. Detalló cómo los estudiantes colombianos pueden participar y acceder a oportunidades internacionales.

Una edición pensada para entender cómo la tecnología ya está moldeando decisiones cotidianas y el futuro del país.