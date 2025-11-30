Ciencia, fútbol y más: 30 de noviembre de 2025 - Blu 4.0 programa completo

En esta edición de Blu 4.0, con Juan Manuel Ramírez, Tata Solarte y Fernando Alfonso, exploramos historias inspiradoras, avances tecnológicos y tendencias globales que están transformando la conversación digital en Colombia.

El creador de contenido Faber Burgos, conocido por sus récords mundiales en divulgación científica, contó cómo avanza en su sueño de convertirse en el primer colombiano en llegar al espacio. Explicó su participación en SERA, la iniciativa internacional que ofrece un cupo global para volar en la nave suborbital New Shepard de Blue Origin, y cómo la ciudadanía puede apoyarlo en las fases eliminatorias.

Dmitri Zaroubine, director de ingeniería para Latinoamérica en Veeam, analizó por qué Colombia sigue entre los países con más intentos de ciberataques y cómo tecnologías como inteligencia artificial, Zero Trust y automatización están redefiniendo la defensa digital. También explicó los costos globales de una filtración y la necesidad de fortalecer la gobernanza tecnológica.

El programa también destacó el anuncio del partido homenaje de Mario Alberto Yepes, quien reunirá a figuras históricas del fútbol colombiano e invitados internacionales en un encuentro especial en Cali.



En la nota de Juan Carlos Yepes, Juanjo López, CEO de MasterMINDS Empresas del Futuro, habló sobre los modelos de negocio que dominarán los próximos años, basados en plataformas, suscripciones y datos.

Finalmente, revisamos dos noticias clave: el interés de Meta en comprar chips de IA de Google y el ascenso de Apple como el mayor fabricante mundial de teléfonos.